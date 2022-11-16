Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), страна будет представлена на срочно созванном совещании НАТО после того, как в Польше вечером 15 ноября упали две ракеты. Об этом он объявил на пресс-конференции, сообщает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы еще слишком мало знаем, это может быть очень серьезная ситуация. Я не хочу делать поспешных выводов. Польша, естественно, хочет знать, что произошло, как и все другие страны НАТО, и Швеция будет в полной мере участвовать в этих переговорах», — заявил премьер-министр страны Кристерссон.

Встреча НАТО в Брюсселе проходит по инициативе Польши, и, по словам заместителя министра иностранных дел Польши, будет обсуждаться активация статьи 4 Вашингтонского договора.

«Формально мы еще не члены НАТО, но мы будем на заседании … где будет обсуждаться этот вопрос», — объявил Кристерссон.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО хочет привлечь Швецию к расследованию инцидента в Польше — Кристерссон