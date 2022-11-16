Москва, , 12:22 — REGNUM На сегодняшний день лишь в 19 субъектах страны существуют медицинские вытрезвители. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Клиент вытрезвителя Цитата из видео на ntv.ru

«Могу сказать, что за прошлый год таких граждан [в состоянии опьянения на улице] было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно «но». Всего в 19 регионах действует подобного рода специализированные учреждения», — сказал Колокольцев.

По его словам, «в любом случае сеть нужно развивать»: «Я считаю, что их [вытрезвители] нужно во всех регионах создавать».

Согласно законодательству, регионы сами принимают решение о создании подобных учреждений.