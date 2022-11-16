Вильнюс, , 12:14 — REGNUM Власти Литвы поддерживают идею установки средств противовоздушной обороны на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом 16 ноября заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что Литва поддерживает идею установки средств ПВО на границе Польши и территории бывш. УССР и всём восточном фланге НАТО.

Ранее Неуседа призывал НАТО поставить киевскому режиму средства ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, система противовоздушной обороны (ПВО) ни одной армии мира не может защитить территорию всей страны, заявили в Генштабе Польши.