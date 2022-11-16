Вильнюс, 16 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Литвы поддерживают идею установки средств противовоздушной обороны на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом 16 ноября заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Он рассказал, что Литва поддерживает идею установки средств ПВО на границе Польши и территории бывш. УССР и всём восточном фланге НАТО.

Ранее Неуседа призывал НАТО поставить киевскому режиму средства ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, система противовоздушной обороны (ПВО) ни одной армии мира не может защитить территорию всей страны, заявили в Генштабе Польши.