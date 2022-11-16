Севастополь, , 12:14 — REGNUM Севастопольский полицейский, раненный в аварии с большегрузом, менее чем через час оказался участником второго ДТП. Об этом сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По уточнённым данным, около 19:00 15 ноября на автодороге Инкерман-Севастополь водитель грузового тягача резко затормозил, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем. В результате тяжёлые травмы получили двое сотрудников ДПС, 38 и 22 лет.

Кроме того, автомобиль ГИБДД, который после аварии вёз одного из пострадавших с места аварии в больницу, также попал в ДТП — около 19:50 на улице Ревякина в Севастополе, столкнувшись с ещё одним служебным автомобилем полиции.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1.

Ход расследования резонансной аварии контролирует прокуратура Севастополя. Следственными органами возбуждено уголовное дело, доклад о ходе следствия уже затребовал руководитель СУ СКР по региону Александр Бастрыкин. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению должностными лицами предприятия, являющегося собственником тягача, требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового автотранспорта. Также прокуратура проводит проверку и по факту второго ДТП.