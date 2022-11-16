Москва, 16 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Провести новогодние корпоративы в 2022 году планируют 45% руководителей российских компаний. Об этом этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Новогодний корпоратив

Отметить наступление Нового года в офисе намерены 24% работодателей, в ресторане — 19%. Вывезут сотрудников на вечеринку за город 2% руководителей.

Отказались от проведения новогоднего корпоративов из-за сложной экономической ситуации 11%. В 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В 33% компаний решение о новогоднем корпоративе ещё не принято.

Опрос проведён 10 октября — 15 ноября 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 289 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году 37% российских компаний планировали провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.

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