Стокгольм, 16 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Объемы продаж в продуктовых магазинах Швеции выросли на 6,6% в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе профильной организации Svensk Dagligvaruhandel, пишет новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В то же время цены на продукты питания остаются высокими, отмечается в документе.

Генеральный директор отраслевой ассоциации Карин Бринелл отмечает, что рост обусловлен инфляцией. Однако она обращает внимание, что когда цены на продукты питания растут, покупатели меняют свои привычки.

«Тенденция продаж с поправкой на цены оценивается в — 10,7%, что является исторически низким уровнем», — дала понять Бринелл.