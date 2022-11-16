Джакарта, 16 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В расследовании инцидента с упавшей на территории Польши ракетой вместе с польскими коллегами принимают участие представители США и Киева. Об этом 16 ноября рассказал на пресс-конференции по окончании саммита «Группы двадцати» в Индонезии премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

gov.uk Риши Сунак

По словам Сунака, британские власти ранее обсуждали этот инцидент со своими союзниками и пришли к выводу, что специалистам нужно вначале провести расследование произошедшего.

«На земле работают не только польские специалисты, но также [представители Киева] и американцы. Мы все хотим узнать, что конкретно произошло. Я думаю, нам нужно дать завершиться этому процессу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на данный момент правительство Польши не может сообщить, кем и для чего были запущены упавшие на польскую территорию ракеты.