Тунис, 16 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Судно с нелегальными мигрантами на борту подало сигнал SOS в 60 км от берегов Туниса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Как сообщает информационное агентство TAP, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 октября. По информации журналистов, береговая охрана провела спасательную операцию и успела эвакуировать с тонущего судна 101 человека. Как минимум 10 пассажиров судна числятся пропавшими без вести. В районе инцидента действуют подразделения береговой охраны и ВМС Туниса.

Как сообщается, большинство мигрантов является уроженцами стран центральной Африки.

Они были переданы компетентным органам для проведения расследования обстоятельств их проникновения на территорию Туниса.