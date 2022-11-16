Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Собственность, принадлежащая лицам из Китая, может повлиять на «демократию в Швеции», и знания о Китае должны расти во всех слоях общества, особенно в шведских муниципалитетах. Об этом пишет новостное агентство TT со ссылкой на недавнее научное исследование.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно выводам ученых, увеличение доли китайцев в шведских компаниях также представляет «риск для демократии» в шведских муниципалитетах. Это относится не в последнюю очередь к западной Швеции, где компании с китайским капиталом имеют большое количество сотрудников.

Густав Сундквист, один из исследователей, подготовивших отчет, отмечает, что «Китай такой большой, важный и могущественный, что это не просто вопрос внешней политики». По его словам, даже «местные субъекты, такие как муниципалитеты, должны это учитывать в своей работе».

Наиболее серьезными китайскими операциями влияния, выделенными в отчете, является шпионаж официального Пекина за беженцами или другими лицами, имеющих какую-либо связь с Китаем.