Элиста, 16 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За подвиг и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, уроженцу Калмыкии командиру десантно-штурмовой роты гвардии капитану Мингияну Лиджиеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

duma.gov.ru Звезда Героя России

Как написал в своём телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков, Мингиян Лиджиев был талантлив, отважен и бескомпромиссен. С первых же дней СВО он блестяще выполнял самые сложные боевые задачи. Одну из них — ценой своей жизни. Подразделение под командованием Мингияна Лиджиева сковало действия киевских боевиков на важном рубеже. Сдерживание превосходящих сил врага происходило в течение трёх суток.

«Для нас всех Мингиян стал символом нерушимой преемственности, которая является фундаментом многонационального российского народа. Наши враги до конца не понимают, с какой силой они столкнулись, и обречены на поражение», — добавил Бату Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее военнослужащий из Калмыкии за участие в специальной военной операции был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

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