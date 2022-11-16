Стокгольм, 16 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. По сообщениям газеты DN, число сообщений в Швеции о том, что девочки-подростки становятся преступниками, растет. В свою очередь Оливия Вигселл, генеральный директор Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, подтверждает, что тенденция имеет место. Однако она констатирует, что в настоящее время у ее ведомства нет оценки масштабов происходящего.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Те, с кем мы разговаривали, отмечают явную тенденцию к тому, что все больше девочек прибегают к насилию и попадают в криминальную среду», — заявила Вигселл.

По ее словам, властям Швеции необходимо больше знаний о том, как лучше всего помочь девочкам-подросткам.

В целом количество сообщений, вызывающих озабоченность в обществе, увеличивается, пишут журналисты. Все больше заявлений подобного рода поступает в полицию.