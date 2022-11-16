Самара, 16 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Бывшего руководителя одного из учреждений дополнительного образования города Самары обвинили в мошенничестве. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в своем официальном телеграм-канале.

Pictures of Money Деньги

По версии следствия, в октябре 2003 года фигурантка уголовного дела под предлогом предоставления педагогу помещения в учебном учреждении для осуществления образовательной деятельности выдвинула сотруднику требования о передаче ей денег, причитающихся последнему в качестве зарплаты, на что получила согласие.

«В дальнейшем в период с октября 2003 года по май 2020 года обвиняемая, используя свое должностное положения, вносила в ведомости о получении заработной платы подписи от имени указанного сотрудника, получив незаконно денежные средства в размере более двух миллионов 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела также указано, что с апреля по декабрь 2020 года фигурантка уголовного дела издавала приказы о выплате единовременных надбавок сотруднику возглавляемого муниципального учреждения, который не был осведомлен о ее намерениях. Эти распорядительные документы послужили основанием для осуществления соответствующих выплат, пояснили в пресс-службе.

«Данные денежные средства в размере более 47 тысяч рублей обвиняемая присвоила под предлогом их дальнейшего использования на нужды школы, а также угрозы увольнения сотрудника», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам следователями Промышленного района города Самара было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.