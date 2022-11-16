Париж, , 12:06 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен хочет провести в Париже «большую мирную конференцию», передает BFM TV.

Марин ле Пен Global Panorama

«Я все еще беспокоюсь, потому что перспектива мировой войны пугает меня. Вот почему я попросила о созыве большой мирной конференции в Париже», — заявила французский политик.

Ранее власти Франции призвали к максимальной осторожности в вопросе об установлении происхождения ракеты, которая упала в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Николя Дюпон-Эньян обвинил киевский режим в приближении Европы к концу истории.

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