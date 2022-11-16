Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Климатические цели Швеции на 2030 год остаются в силе, но условия для их достижения «очень сложные». Об этом министр Швеции по вопросам климата Ромина Пурмохтари (Либералы) заявила в интервью изданию DN.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты DN взяли интервью у Пурмохтари на климатическом саммите COP27 в Египте. Отмечается, что интервью не могло быть согласовано целую неделю.

Редактор отдела по вопросам Петер Анестиг даже написал в своей колонке в DN на прошлой неделе, что он безуспешно пытался получить комментарий от Пурмохтари.

На вопрос о том, насколько климатическая политика правительства зависит от Шведских демократов, Пурмохтари отвечает, что это «очень сложный вопрос».

«Понятно, что зависит. Есть четыре партии, которые должны все проголосовать и утвердить в риксдаге. Но я вижу большие возможности в этом правительстве из Умеренных, Христианских демократов и Либералов, где я являюсь министром по вопросам окружающей среды и климата», — заявила Пурмохтари, когда она решила дать интервью DN.