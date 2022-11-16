Калининград, , 12:27 — REGNUM Власти Калининградской области рассчитывают в ближайшие три года заместить импорт угря из Китая. Как заявил 16 ноября губернатор Калининградской области Антон Алиханов, регион вернётся к самостоятельному производству деликатеса.

Угорь

«В лучшие годы калининградские рыбаки ловили в заливах около 150-180 тонн угря. Сегодня ловим всего 12-15 тонн. Этой осенью мы выпустили 430 000 штук подрощенной молоди угря в Калининградский залив. Такое количество получилось из 151 кг личинки, которую завезли в регион. В следующем году планируется завезти 1200 кг личинок. Сколько мальков получится — считайте сами. А через три года планируем полностью заместить импорт угря из Китая. Будем сами производить (уже в рамках товарного выращивания угря в цехах, не считая увеличения вылова в заливах) 400 тонн в год», — отметил губернатор.

Напомним, Китай является основным поставщиком угря в Россию, в частности, в Калининградскую область. В регион импортируют значительно больше рыбы, чем добывают.

Кроме того, важно отметить, что проект по восстановлению популяции балтийского угря губернатор анонсировал еще летом 2022 года.