Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Законодательном собрании Северной столицы поддержали изменения в регламент присвоения звания «Почётный гражданин Санкт-Петербурга», увеличивающие ежегодную квоту на присвоение этого звания, которая составляет сейчас два человека в год. Законопроект рассмотрели в первом чтении 16 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед парламентариями с проектом о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» выступил депутат от фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он объяснил, почему предлагается изменить регламент.

«Возник этот законопроект после награждения этого года званием «Почётный гражданин», когда выяснилось что в законе действующем существует коллизия, которая заставляет нас вносить на голосование кандидатуры, которые выдвинуты ненадлежащими субъектами», — заявил депутат.

Для того, чтобы этого в дальнейшем избежать, на голосование предлагают вносить те кандидатуры, которые выдвинуты общественными объединениями, перечисленными в законе.

Во-вторых, депутаты предлагают изменить квоту на избрание почетных граждан. За один год дать звание «Почётный гражданин» смогут неограниченному числу людей, но в рамках работы одного созыва Заксобрания (пять лет) их всё равно не должно быть больше десяти человек. Скольким людям будет присваиваться это звание в год, будет зависеть от конкретной ситуации, подчеркнул Шишлов.

Проект одобрили 47 парламентариев. Время на поправки взяли до конца дня 18 ноября.

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