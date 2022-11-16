Махачкала, , 12:14 — REGNUM В Дагестане швейный цех, выпускавший одежду для малоимущих, переориентирован под пошив одежды для бойцов СВО. Работницы цеха освоили выпуск новых моделей — камуфляжной формы и флисовых костюмов. Первые 700 таких комплектов военного обмундирования в ближайшее время будут доставлены бойцам на передовую, передает корреспондент ИА REGNUM.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили в благотворительном фонде «Чистое сердце», который организовал работу швейного производства при поддержке минтруда Дагестана в рамках проекта «Шанс на жизнь», в цехе работают «женщины с трудной судьбой». Для них создан гибкий график работы, для того чтобы они могли содержать свои семьи.

«Фондом «Чистое сердце» организован не только пошив самой необходимой в холодных условиях одежды, но и доставка ее на [территорию б УССР], прямо в руки нашим мобилизованным ребятам. Всё в рамках благотворительности, то есть совершенно бесплатно», — говорится в сообщении фонда.

Ранее в цехе были произведены 2000 единиц одежды для малоимущих, а также большое количество игрушек, подушек, одеял, матрасов и других постельных принадлежностей.

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