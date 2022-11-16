* талибов — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, , 12:04 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские солдаты вступили в перестрелку на границе в уезде Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источников, конфликт произошёл вечером 15 ноября и длился несколько часов. Пока нет информации о возможных жертвах с обеих сторон. Собеседник издания добавили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтянули к границе свежие войска.

Причина конфликта пока неясна. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские официальные лица ничего не заявили по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад произошёл конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими военными на погранпереходе Спинбулдак.

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В социальных сетях было опубликовано видео, на котором вооружённый человек, одетый как талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расстреливает пакистанских солдат в упор из пистолета. Источники сообщают, что в результате этого нападения были убиты трое пакистанских солдат.

Пакистан заявляет, что этот вооружённый человек является членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид назвал нападавшего неизвестным вооружённым лицом и выразил сожаление по поводу произошедшего. По словам Муджахида, в результате этого нападения погиб пакистанский солдат.

Источники в Кандагаре сообщают, что власти Пакистана обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с требованием выдать человека, стрелявшего в пограничников. По их словам, передача этого человека Пакистану является условием для открытия границы в Спинбулдаке.