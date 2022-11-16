Москва, 16 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Даже снижение цен на квартиры в новостройках не сможет в должной мере стимулировать падающий спрос на данный вид жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

nattanan23 Стоимость жилья

«В условиях довольно длительного периода стабилизации курса рубля, снижения реальных располагаемых доходов населения, особенно на фоне экономической нестабильности, можно ожидать, что спрос населения на новостройки продолжит падать в ближайшие месяцы, — предположила Степанова. — И даже снижение цен на недвижимость не сможет достаточно стимулировать этот спрос из-за того, что рынок жилой недвижимости уже более года остается перегретым по причине высоких цен на жилье. Можно сказать, что цены уже достигли того уровня, когда дополнительные действия властей и застройщиков не могут существенно повлиять на спрос по жилой недвижимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ снизится число сделок как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.