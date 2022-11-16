София, , 12:04 — REGNUM Группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на инкассаторов в центре столицы Болгарии Софии, присвоив в общей сложности более 1 млн левов ($500 тыс.). Об этом 16 ноября сообщает БНР.

Оружие (сс) CWitte

Согласно официальной информации, инцидент произошел 16 ноября около 08:20 по местному времени (09:20 мск) у здания одного из крупнейших столичных торговых центров.

По словам очевидцев, на автомобиле злоумышленников были установлены номера иностранного государства.

Ведется следствие. Как отметила представитель городской прокуратуры Софии Десислава Петрова, нынешний инцидент стал самым масштабным ограблением в новейшей истории Болгарии.