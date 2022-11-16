Москва, 16 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в середине недели 16 ноября сохраняются в середине текущего диапазона последних дней $91,80-95,70 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Небольшое воздействие оказывают вышедшие ночью данные о снижении запасов нефти в США на 5,8 млн баррелей, по информации института API. Но в целом нет значимых факторов, вызвавших бы заметное движение в ту или иную сторону.

С этих позиций 16 ноября важными могут оказаться официальные сведения о запасах нефти в США от минэнерго. Но вероятно, указанный диапазон сохранится в течение дня.

Стабильность цен «чёрного золота» во многом способствует и малой волатильности рубля. Его амплитуда движения уже несколько дней крайне невысока: 59,9-60,8 руб./доллар. Приближающийся налоговый период продаж валюты экспортёрами поддерживает котировки.

Сегодня, помимо данных по нефти, участники рынка обратят внимание на цифры изменения ВВП России в III квартале. Но высока вероятность, что текущий коридор не будет преодолён в случае отсутствия сильных неожиданных драйверов», — полагает эксперт.

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