Вашингтон, 16 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило сверхтяжёлую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с кораблём Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 1.

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Старт ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней.