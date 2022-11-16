Брюссель, 16 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Грузия достаточно продвинулась для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели, обнародованном по итогам его визита в Тбилиси на сайте Еврокомиссии.

European Parliament Оливер Вархели

«Приведу пару примеров: мы уже видим положительные сдвиги в судебной реформе, мы также видим прогресс в борьбе с коррупцией, где Грузия является лидером», — говорится в заявлении.

Вархели также отметил, что последний раз был в Грузии около года и с тех пор увидел развитие в стране. Он подчеркнул, что грузинская экономика «процветает».

При этом Вархели заявил, что евроатлантичекский путь Грузии не может быть реализован без поддержки всего грузинского народа. Еврокомиссар призвал всех грузин, в том числе тех, кто живёт за пределами родины, «работать на эту общую цель».

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, ограничившись «европейской перспективой», и потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Кроме того, от грузинских властей требуется провести выборную реформу.