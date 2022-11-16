Москва, 16 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы делают всё для профилактики проведения в Крыму противоправных акций. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Весь личный состав нацелен на выявление любых приготовлений к совершению терактов и экстремистской деятельности. Мы работаем вместе с коллегами из других структур. В 2022 году две организации признаны террористическими, три — экстремистскими. Все они — преимущественно националистического толка [и прокиевской направленности]. Делаем всё, чтобы спрофилактировать проведение террористических и экстремистских акций», — сказал Колокольцев.

По его словам, киевские власти «ни перед чем не остановятся»: «И для них понятия человечности отсутствуют. А мы будем делать всё, чтобы не наступила возможность, чтобы они делали что угодно на нашей территории».