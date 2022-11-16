Якутск, , 12:05 — REGNUM Два варианта развития событий во взаимодействиях Запада с Россией возможны после попадания ракеты на территорию Польшу — «лайт» и «хард». Об этом заявил политобозреватель из Якутии Виталий Обедин, отметив, третий вариант, при котором НАТО признает, что ракета была выпущена не из России — скорее иллюзорен и вряд ли возможен. Такое мнение эксперт высказал 16 ноября в своём телеграм-канале.

Виталий Обедин Facebook.com/obedin2v

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«По поводу ракет, залетевших на территорию Польши. Градус международного напряжения, безусловно, вырос. Однако вероятность того, что это приведет к вступлению НАТО в войну с Россией очень невелика. США, задающие направление в деятельности альянса сразу оговорились — реакция будет зависеть от того был удар намеренным или случайным. Доказать именно намеренность удара будет крайне затруднительно», — уверен политолог.

Он подчеркнул, что если не было намерения атаковать страну НАТО, то нет и оснований для начала ответных действий. Тем не менее, эксперт уверен, что последствий попадания ракет в Польшу не может не быть, так как иначе пострадает престиж НАТО, и тут возможны два варианта развития событий для России.

«Логика подсказывает, что эти последствия будут связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства. Лайт-вариант — альянс выразит озабоченность, нарастит поставки ПВО и произведет перемещение различных средств поражения и их доставки на территории Восточной Европы. Хард-вариант — альянс отожмёт ситуацию по максимуму», — считает Витали Обедин.

Он предположил, что в этом случае будет объявлена бесполётной зона протяжённостью около 300 км вдоль границ стран НАТО с территорией бывш. УССР. Там могут установить ПВО, которое будет сбивать всё, что летит — и беспилотники, и самолёты. При этом угрозы России считать это актом вмешательства в конфликт будут игнорироваться и оправдываться тем, что альянс обеспечивает свою безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с падением на территории Польши ракеты, в результате чего погибли два человека, будет рассмотрен 16 ноября на заседании Совбеза ООН. Ранее постпред РФ указал на то, что факты свидетельствуют о непричастности России к падению ракеты на польской территории.