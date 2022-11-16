Вашингтон, 16 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Заявления в западной прессе и политических кругах о том, что военные действия России на территории б. УССР были неспровоцированными и неоправданными, а лишь «актом агрессии», на самом деле «абсолютно неправдивы». Об этом в колонке для журнала The American Conservative написал член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нилл-младший.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, такой шаг со стороны России был вынужденным, потому что «правительственные элиты, разведывательное сообщество и военный истеблишмент десятилетиями угрожали и провоцировали Россию, подталкивая НАТО к её границе».

«Главная проблема остаётся прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий», — указывает автор публикации.

Джордж О’Нилл-младший напомнил, что Запад проигнорировал предупреждения американского дипломата Джорджа Кеннана, сделанные ещё в 1997 году, о том, что расширение НАТО на восток станет для западных стран «роковой ошибкой» и уже в 1999 году НАТО начало военные действия в Сербии, а в 2014 году США «поспособствовали» государственному перевороту против избранного правительства на территории б. УССР.

«Это леденящий душу перечень намеренного вмешательства Соединённых Штатов в дела суверенных государств по соседству с Россией с целью навредить ей и спровоцировать её. Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между [Киевом] и Россией», ― отмечает обозреватель.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операция по защите Донбасса 24 февраля. Как пояснил президент Росси Владимир Путин, это была исключительно вынужденная мера. По его словам, России не оставили никаких шансов поступить иначе: «риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно».

Как отметил министр обороны Росси Сергей Шойгу, Россия начала спецоперацию на территории б. УССР из соображений безопасности, решение стало единственно верным. По его словам, угрозами безопасности стали преступления киевского режима в отношении жителей ДНР и ЛНР, а также намерение Киева вступить в НАТО и освоение альянсом территории страны.

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