Херсон, 16 ноября 2022, 11:55 — REGNUM Автомобилей скорой помощи для доставки в больницы раненых в результате обстрелов Херсонской области в регионе достаточно. Об этом 16 ноября заявил врио губернатора Владимир Сальдо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев уточнил, что медики оперативно прибывают на место происшествий, оказывают экстренную помощь, доставляют пострадавших в стационары на левом берегу Днепра.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ проводит регулярные обстрелы Каховки, Новой Каховки и Алешек. Параллельно власти Херсонской области продолжают организованный вывоз населения из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра.