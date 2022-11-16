Херсон, , 11:55 — REGNUM Автомобилей скорой помощи для доставки в больницы раненых в результате обстрелов Херсонской области в регионе достаточно. Об этом 16 ноября заявил врио губернатора Владимир Сальдо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас достаточно карет скорой помощи для госпитализации раненых в мудечреждения», — приводит слова Сальдо пресс-служба херсонского минздрава.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев уточнил, что медики оперативно прибывают на место происшествий, оказывают экстренную помощь, доставляют пострадавших в стационары на левом берегу Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ проводит регулярные обстрелы Каховки, Новой Каховки и Алешек. Параллельно власти Херсонской области продолжают организованный вывоз населения из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра.