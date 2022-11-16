Бали, Индонезия, , 11:55 — REGNUM Индонезийские студенты провели митинг в знак протеста против проведения саммита G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Демонстрация была проведена 16 ноября в знак протеста против реализации G20, а также в поддержку независимости Западного Папуа.

Студенты с Западного Папуа были разогнаны полицией, военными и службой безопасности Пекаланга. В полиции Бали признали, что им неизвестно о каких-либо инцидентах при столкновении студентов и сотрудников правоохранительных органов. Полиция также не получала уведомления о запланированной демонстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки».

Читайте также: Президент Индонезии передал Индии председательство в G20