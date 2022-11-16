Будапешт, , 11:55 — REGNUM На данный момент правительство Польши не может сообщить, кем и для чего были запущены упавшие на польскую территорию ракеты. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеосообщении, размещённом на его странице в одной из соцсетей.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

Как отметил Сийярто, ранее он провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, рассказавшим, что польские власти на данный момент не могут сказать ничего определённого о причинах этого инцидента.

«Они не могут с уверенностью сказать, кто использовал устройства, с помощью которых были выпущены ракеты, упавшие на Польшу, не могут сказать, кто их запускал и с какими намерениями», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что инцидент с упавшей на территории Польши ракетой необходимо тщательно расследовать.