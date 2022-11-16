Эль-Кувейт, , 11:59 — REGNUM Специальный посланник МИД Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь провёл встречу с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в среду, 16 ноября. Об этом сообщает KUNA со ссылкой на МИД Кувейта.

Саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива @KSAMOFA

По последним данным, в ходе встречи обсуждалась подготовка предстоящего саммита стран Персидского залива и Китая. Саммит должен пройти в Эр-Рияде в следующем месяце.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы отношений между дружественными странами и пути их укрепления и развития во всех областях. Участники встречи подчеркнули совместное стремление к созыву саммита стран Персидского залива и Китая и арабо-китайского саммита в начале декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде», — цитирует KUNA заявление МИД Кувейта.

Примечательно, что ранее ни Китай и Саудовская Аравия не заявляли о подготовке подобной встречи.