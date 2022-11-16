Москва, , 11:57 — REGNUM Регистрационные действия в отношении автомобильных номеров в ДНР и ЛНР производятся в соответствии с правилами этих регионов, а в Херсонской и Запорожской областях в этих целях работают шесть подразделений МВД РФ. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Автомобильные номера Jerry Woody

«Что касается ЛНР и ДНР, то там все регистрационные действия производятся по правилам региональных властей. Что касается Херсонской и Запорожской властей, то там работают шесть подразделений. Воспользовались услугами восемь тысяч граждан, и 15 тысяч обратились с заявлениями», — сказал Колокольцев.

Министр отметил, что его приказом «закреплены коды, подготовлен проект постановления правительства, и этим проектом исключено требования прохождения ТО, медицинского освидетельствования, и установлен срок до 1 января 2026 года».

По его словам, все мероприятия подкреплены материально-технической базой.