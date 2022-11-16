Москва, 16 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Несколько иностранных банков проводят переговоры о продаже дочерних структур на территории России. Об этом 16 ноября сообщили в Минфине РФ.

Minfin.ru Алексей Моисеев

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что иностранные банки проводят переговоры о продаже российских «дочек», его слова приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции, закладывающей юридическую основу для воровства незаконно арестованных активов.