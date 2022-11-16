Донецк, 16 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал провокацией со стороны Киева ситуацию, последовавшую после взрыва ракет в Польше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 16 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Нелепо даже думать о применении российской мощи против польского трактора! Ситуация с Польшей — это лишь провокация, попытка киевского режима втянуть дополнительные силы в конфликт. И это, по моему опыту, даже без официальных данных, основано на долгом общении и «взаимодействии» на переговорных площадках с [киевским] режимом», — уверен врио главы ДНР.

Денис Пушилин напомнил, что польские снаряды падали в Донецке, Луганске и других населённых пунктах Донбасса не один год. И началось это задолго до проведения специальной военной операции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны «упала ракета», заявлялось о двух погибших. Власти Польши созвали заседание комитета по безопасности и проинформировали об инциденте партнеров по НАТО. Затем Associated Press со ссылкой на чиновников США пояснило, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

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