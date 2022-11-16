Уфа, 16 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять участие в Международной неделе бизнеса, которая пройдет с 14 по 17 декабря в Уфе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Данный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.

«Мы активно взаимодействуем и со странами Шанхайской организации сотрудничества. Внешнеторговый оборот с ними в этом году составил 1,4 млрд долларов. Это почти на 30% выше прошлогоднего уровня. В Казахстане и Узбекистане, являющихся членами ШОС, работают официальные представители Башкирии», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По его словам, руководство Башкирии заинтересовано в дальнейшем развитии взаимодействия с деловым советом ШОС, поэтому приглашает представителей этой организации к участию в международной неделе бизнеса в Уфе.

«В прошлом году по результатам данного форума Башкирия определена одним из центральных регионов для развития транспортно-логистического потенциала стран ШОС», — пояснил чиновник.

Он напомнил, что в 2021 году в 50 мероприятиях международной неделе бизнеса участвовали около 1,7 тысяч человек, было подписано соглашений на сумму свыше ста млрд рублей.

Сообщается, что генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил участие представителей Шанхайской организации сотрудничества в Международной неделе бизнеса.

«В экономической повестке ШОС все большее значение приобретает сотрудничество между деловыми кругами. Усиливается внимание наших стран к деловому совету ШОС и ожидания относительно эффективности его деятельности, также как и результативности работы всей организации на торгово-экономическом треке», — сообщил Чжан Мин.