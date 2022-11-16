Подгорица, , 11:59 — REGNUM Цены на товары и услуги личного потребления в Черногории, измеряемые индексом потребительских цен, в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем были в среднем на 1,4% выше, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция

В октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены были в среднем на 16,8% выше.

«Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен в группах молоко, сыр и яйца, мясо, а также одежда, обувь, бытовые приборы, услуги, предметы личной гигиены», — сообщает Монстат.

В период с января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены в среднем выше на 12,2 процента.