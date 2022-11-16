Костромской эксперт о крушениях Ми-2: «В этом вертолёте нет слабых мест»
Кострома, 16 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Костромской лётчик Виктор Веселков рассказал ИА REGNUM о том, почему падают вертолёты Ми-2. Эксперт имеет 30-летний лётный стаж, работал «почти на всех» типах вертолётов, возглавляет совет ветеранов 439 вертолетного костромского полка.
Напомним, костромской Ми-2 упал в районе деревни Щетниково рядом с аэропортом «Сокеркино» вечером 8 ноября. Он выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. После ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Всего за последние 8 лет в России зарегистрировано 31 происшествие с вертолётами Ми-2. Костромские пилоты и фельдшеры проходят лечение в больнице. Все они получили серьёзные травмы, но по словам врачей надежда на их выздоровление и возвращение к работе есть.