Кострома, 16 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Костромской лётчик Виктор Веселков рассказал ИА REGNUM о том, почему падают вертолёты Ми-2. Эксперт имеет 30-летний лётный стаж, работал «почти на всех» типах вертолётов, возглавляет совет ветеранов 439 вертолетного костромского полка.

Костромское авиапредприятие МИ-2 Костромского авиапредприятия

«В истории с костромским Ми-2 разбираются следователи, поэтому на эту тему я высказываться не буду. Однако все воздушные суда падают по трём причинам. Это отказ техники, плохие метеоусловия и ошибка пилотирования. Но Ми-2- архинадёжная и верная машина. В ней нет технических недостатков, слабых мест. Этот вертолёт служит более 50 лет, за это время модель доработали просто до безобразия — только в космос не летает. Ми-2 используется не только в санавиации, на нём ставят мировые рекорды наши и иностранные спортсмены. Может быть, он устарел морально, но не более того. Это верная, рабочая машина, которая будет служить ещё много лет».

Напомним, костромской Ми-2 упал в районе деревни Щетниково рядом с аэропортом «Сокеркино» вечером 8 ноября. Он выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. После ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Всего за последние 8 лет в России зарегистрировано 31 происшествие с вертолётами Ми-2. Костромские пилоты и фельдшеры проходят лечение в больнице. Все они получили серьёзные травмы, но по словам врачей надежда на их выздоровление и возвращение к работе есть.