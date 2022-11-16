Бали, Индонезия, , 11:48 — REGNUM Инцидент с падением ракеты на востоке Польши необходимо тщательно расследовать, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Текст его выступления на острове Бали распространила пресс-служба германского правительства.

По словам канцлера, в Польше случилось «ужасное происшествие», повлёкшее серьёзный ущерб.

«Необходимо провести подробное расследование того, почему там был нанесен такой ущерб», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября ракета упала на территории Люблинского воеводства Польши. В населённом пункте Пшеводув погибли два человека. В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о том, что ракета была российской, являются провокацией. ВС РФ не имеют к инциденту отношения.

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