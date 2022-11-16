Москва, 16 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Личный состав МВД на освобождённых территориях переведён на усиленный вариант несения службы. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ситуация сложная, но контролируемая. В этих регионах развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов. <…> Личный состав регионов переведён на усиленный вариант ведения службы», — сказал Колокольцев.

По его словам, специалисты проводят досмотровые мероприятия, проверяют граждан, борются с ДРГ и «делают всё зависящее, чтобы обезопасить население регионов».