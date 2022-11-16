Москва, 16 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сообщения о падении якобы «российских» ракет на территорию Польши является провокацией и не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

Заявление главы киевского режима Зеленского с огульными обвинениями в адрес России, по мнению Картаполова — «очередное подтверждение тому, что для нападок на Россию будут использоваться любые ситуации и инструменты».

«При этом тут нужно понимать, что разного характера обвинения в адрес России в первую очередь отвлекают внимание от преступлений киевского режима, и делается это как всегда без каких-либо доказательств», — заявил Картаполов.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом на востоке страны, где, по утверждению ведомства, упала «ракета российского производства».