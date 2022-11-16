Варшава, 16 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев ночью посетил министерство иностранных дел Польши, куда он был вызван из-за взрыва ракеты на границе Польши и территории б. УССР. Об этом 16 ноября сообщил заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

«Сегодня ночью посол был вызван в МИД министром Збигневом Рау в срочном порядке», — сказал Яблоньский.

Он добавил, что Рау потребовал разъяснений ситуации со взрывом ракеты в польской деревне Пшеводув.

По его словам, Польша не исключает варианта, при котором вышлет российского посла, но «это действия, которые должны быть реализованы в случае появления предпосылок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что факты отчётливо указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.