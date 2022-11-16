Москва, 16 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На время проведения специальной военной операции в России нужны военно-полевые банкиры, которые будут решать проблемы мобилизованных клиентов, считает депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам депутата, сейчас у мобилизованных и их родных возникает масса проблем при общении с банками из-за того, чтобы сами клиенты находятся в зоне специальной военной операции. Чтобы решить проблему Иванов направил обращение главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой донести до банков новые принципы взаимодействия с мобилизованными гражданами и рассмотреть возможность организации работы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области передвижных банковских офисов.

«У нас есть полковые батюшки, у нас есть военные корреспонденты. Сейчас нужны военно-полевые банкиры. Специалисты с полномочиями и планшетами, которые бы в бронике и в каске курсировали по фронтам и оперативно решали вопросы мобилизованных клиентов», — отметил парламентарий в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Набиуллина заявила, что банки смогут без проблем выполнять программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей.

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