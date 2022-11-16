Москва, 16 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что конференции стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики, обмена профессиональным опытом и лучшими национальными практиками.

«Уверен, что вы предложите новые, современные подходы и механизмы повышения гарантий прав молодёжи, в том числе путём развития молодёжного правозащитного движения и организации молодёжных советов при омбудсменах», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие экономического союза России и Китая позволит создать в Евразии единое экономическое пространство, заявлял экономист Василий Колташов.

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