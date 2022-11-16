Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В общей сложности 26 делегатов саммита G20, включая председателя КНР Си Цзиньпина, покинут индонезийский остров Бали 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

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Делегация Руанды покинула Бали утром 16 ноября. Вечером 15 ноября Бали покинули российская делегация, камбоджийская делегация и делегация ОАЭ.

Кроме того, президент США Джо Байден посетил лесной парк Бали. После этого глава США покинул саммит «Большой двадцатки» до его завершения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки».