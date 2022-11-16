Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно одобрили приватизацию санатория «Белые ночи», находящегося на берегу Финского залива в Курортном районе города. Голосование по этому вопросу прошло 16 ноября на заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сервис «Яндекс. Карты» Комплекс санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

К третьему чтению проект приватизации санатория подошёл без поправок. За передачу объекта частному собственнику проголосовали 39 депутатов, лишь один воздержался. Однако немало депутатов выступили против, их было десять.

Отметим, что на прошлых заседаниях парламентариев волновала судьба санатория и угроза того, что на его месте появится очередная жилая застройка, как это произошло с приватизированным ранее по соседству пансионатом «Дюны».

Напомним, что санаторий в Курортном районе планируют выставить на продажу. Его стартовая рыночная цена может составить 1,5 млрд рублей. Среди потенциальных покупателей объекта называют страховую компанию «СОГАЗ».