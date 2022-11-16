Хельсинки, 16 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Воздушной пространство над территорией бывш. УССР может быть закрыто после ЧП в Польше. Об этом заявила глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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По его словам, данная мера может быть принята в качестве реакции на инцидент на польской ферме.

«Безусловно, закрытие воздушного пространства [над территорией б. УССР] будет обсуждаться. Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить [преступный киевский режим]», — сказал министр журналистам на брифинге, комментируя ситуацию.