Донецк, 16 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Харцызск и Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 (совпадает с мск) — н. п. Константиновка — н. п. Харцызск: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:10 из Авдеевки ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.