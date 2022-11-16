Джакарта, 16 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Инцидент с упавшей на территории Польши ракетой необходимо тщательно расследовать. Об этом 16 ноября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита «Группы двадцати» в Индонезии, его слова приводит пресс-служба правительства Германии.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Это ужасное происшествие. Необходимо провести подробное расследование того, почему там был нанесён такой ущерб», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что заявку на активацию статьи 4 договора о создании НАТО подаст после инцидента с упавшей на её территории ракетой Польша.