Владивосток, , 11:48 — REGNUM Во Владивостоке 16 ноября свёл счёты с жизнью один из руководителей Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ).

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Утром застрелился заместитель начальника ТОВВМУ по вооружению — полковник Вадим Евгеньевич Бойко», — написал телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ 21 июля известили о смерти отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачёва. Его тело было обнаружено на лестничной клетке в доме на Качалинской улице в Москве.