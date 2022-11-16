Стокгольм, 16 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Поздним вечером 15 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) разговаривал с главой киевского режима Владимиром Зеленским после информации о том, что два человека в Польше погибли после попадания ракеты. Об этом Кристерссон заявил на пресс-конференции, передает новостной портал Omni.

European People's Party Ульф Кристерссон

На вопрос о прозрачности Швеции как страны, не входящей в НАТО, в расследовании инцидента, Кристерссон отметил, что Швеция долгое время вела себя «крайне прозрачно» в работе оборонного альянса.

Однако официальному Стокгольму неизвестны детали произошедшего.

«У нас нет доступа ко всему. […] Именно структура НАТО решает, в каких контекстах государства, не входящие в НАТО, принимают участие. Я получил сигналы, что наше участие было бы желательным», — заявил премьер-министр страны.